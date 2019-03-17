شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور حكماً لمباراة الاتحاد وحرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم الحكم أحمد الغندور لإدارة مباراة الاتحاد وحرس الحدود، والمؤجلة من الأسبوع الثالث والعشرين لدورى القسم الأول، والتى ستقام اليوم الأحد.
ومن المقرر أن يعاونه محمود عبد السميع وعدى عيد، وشريف حسن حكماً رابعاً، بالإضافة إلى وليد عبد العزيز ومحمود دسوقي حكماً خامساً.
يذكر أن الاتحاد يلتقى مع حرس الحدود فى السادسة مساء اليوم باستاد برج العرب.
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