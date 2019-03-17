بعثة المنتخب الأولمبى تغادر إلى إسبانيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت بعثة المنتخب الأولمبى القاهرة، صباح اليوم، متوجهة إلى إسبانيا للدخول فى معسكر مغلق هناك يتخلله مباراتان وديتان أمام أمريكا يوم 22 مارس وهولندا 26 مارس، ضمن برنامج إعداد المنتخب لخوض نهائيات الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر فى نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

يترأس البعثة ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، وتضم شوقى غريب مديرا فنيا، وعلاء عبد العزيز مديرا للمنتخب، ومعتمد جمال مدربا عاما، ووائل شيتوس ومحمد شوقى مدربين، وأسامة عبد الكريم مدربا لحراس المرمى، وأيمن زين طبيبا، والدكتور كمال عبد الواحد أخصائى الأحمال، والدكتور صلاح عاشور للعلاج الطبيعى، والدكتور محمد صلاح للتأهيل، والإداريان أيمن سليمان ومحمد عشرى، وعيد سليمان للمهمات. و25 لاعبا هم: عمر رضوان وعمر صلاح ومحمود جاد ومصطفى شوبير واسامة جلال ومحمود مرعى وأحمد رمضان ومحمود صابر ومحمد عبد السلام وكريم العراقى وكريم وليد واكرم توفيق وأحمد مصطفى ومحمد صادق ومهاب ياسر وأحمد محمد يوسف ويوسف الجوهرى وغنام محمد غنام وناصر ماهر وأحمد حمدى وإمام عاشور ورمضان صبحى وناصر منسى وأحمد ياسر ريان وعمر مرموش المحترف فى ألمانيا. Advertisements من جهته، أكد شوقى غريب أن الاحتكاك بالمدارس الكروية المختلفة يصب فى مصلحة الفريق، ووجه الشكر لمجلس إدارة الاتحاد الداعم الرئيسى للفريق بتوفيره برنامج إعداد قوى ليكون هذا الفريق النواة الأولى للمنتخب الوطنى. وأكد غريب أن الجهاز الفنى نجح فى الوصول للقوام الأساسى للمنتخب بعد 11 مباراة ودية، ولكن سيظل باب المنتخب مفتوحاً أمام الجميع حتى موعد المعسكر الأخير الذى يسبق البطولة. ووجه غريب الشكر إلى كرم كردى عضو مجلس ادارة الاتحاد والمشرف العام على المنتخب لدعمه المتواصل للفريق منذ تسلم الجهاز الفنى المهمة فى 2018.

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