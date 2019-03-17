شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. زيزو "جان الصعيد" فى القلعة البيضاء والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

نجح أحمد سيد "زيزو" وافد الزمالك الجديد فى خطف قلوب الجماهير البيضاء ، نظرا لظهوره المتميز مع الفريق الأبيض فى لقاء جورماهيا الذى فاز فيه الابيض 4 /0 فى الجولة قبل الأخيرة بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

انتقل زيزو مؤخرا إلى الزمالك الزمالك لمدة ثلاثة مواسم ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة ، بناء على طلب السويسري جروس المدير الفني للفريق الأبيض.

يبلغ زيزو 23 عاما، حيث ولد صانع ألعاب مورينسى في 10 يناير عام 1996، حيث أنه نجل فريق المنيا الأسبق مصطفى زيزو .

لعب أحمد سيد الشهير بـ "زيزو" لثلاث أندية وهي ليرس البلجيكي من موسم 2013 وحتى موسم 2016، ثم انتقل إلى نادي سي دي ناسيونال البرتغالي ولعب معه موسم 2017، قبل الانتقال إلى فريقه مورينسى .

و يمتلك زيزو كاريزما قوية ، حيث أنه كما يهتم بحب كرة القدم ، فهو يهتم أيضا بمظهره الخارجى ، و يرصد الخليج 365 لقطات توضح شياكة زيزو و جانب من حياته الشخصية فى الصور التالية :



زيزو

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زيزو



زيزو بالبدلة



زيزو فى أحد المناسبات



زيزو فى نزهة أوروبية



زيزو مع عائلته



زيزو و شقيقته