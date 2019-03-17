شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة تصوير للاعبى المنتخب بالقميص الجديد قبل السفر للنيجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل عدد من مندوبى الشركة الألمانية الراعية الجديدة لملابس المنتخب الوطني الأول للقاهرة للإشراف والمشاركة في جلسة التصوير التي ستقام للفريق في الساعات الأولى من المعسكر الذى ينطلق اليوم بمدينة برج العرب.. ومن المقرر أن يشارك اللاعبين المحليين وعدد من المحترفين غدا بعد انضمامهم رسميا للمعسكر.

واختار أجيرى 25 لاعبًا للمعسكر وهم: فى حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" (الزمالك)، عامر عامر (الإنتاج الحربي)، أحمد الشناوى (بيراميدز)، محمد أبو جبل (سموحة).. خط الدفاع: محمود علاء (الزمالك) محمد هانى (الأهلى)، على جبر (بيراميدز)،على أحمد "غزال" (فيرنس البرتغالي)، عمر جابر (بيراميدز)، كريم حافظ (قاسم باشا التركى)، باهر المحمدى (الإسماعيلى)، أحمد أيمن منصور (بيراميدز)، إسلام جابر (الداخلية)، أحمد أبو الفتوح (سموحة).. خط الوسط: عمرو السولية (الأهلى)، طارق حامد (الزمالك)، محمد الننى (أرسنال الإنجليزي) محمود حسن "تريزيجيه" (قاسم باشا التركى)، عمرو وردة (أتروميتوس اليوناني) نبيل عماد "دونجا" (بيراميدز) عمار حمدى (الاتحاد السكندري) عبد الرحمن مجدى (الإسماعيلي).. والهجوم: أحمد حسن "كوكا" (أولمبياكوس اليونانى)، صلاح محسن (الأهلي) مصطفى محمد (طلائع الجيش).. وانضم أمس لاعبي الأهلي لمعسكر الفراعنة ببرج العرب واستقبلهم الجهاز الفنى .