شكرا لقرائتكم خبر عن شكرا لاعبى الأهلى استمروا.. جمهور المارد الأحمر يجدد الثقة بنجوم فريقه..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "جمهوره دا حماه"، شعار يتخطى مجرد أن يظل فى خانة الأقوال بالنسبة لجماهير النادى الأهلى، بل يبقى دائمًا فى محل الأفعال لدعم الفريق الأحمر فى جميع منافساته الرياضية بالبطولات الكروية المختلفة، فلا يتخلف جمهور الأحمر يومًا عن دعم ومؤازرة الفريق فى أزماته وتعثراته حتى ينهض مجددًا ليحقق البطولات التى تسعد الملايين من محبى القلعة الحمراء.

"شكرا لاعبى الاهلى استمروا"، هاشتاج تصدر ترند تويتر فى مصر، ليعبر الجمهور من خلاله عن فرحته بالفوز فى مباراة الأهلى الأخيرة وليؤكد على ثقته فى نجوم الفريق، وجاءت تلك الاحتفالية الإلكترونية بعدما نجح الأهلى فى إسقاط ضيفه شبيبة الساورة الجزائرى بفوز غالى تحقق بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء السبت، باستاد برج العرب فى ختام دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

شكرا لاعبى الاهلى استمروا



جمهور الأهلى يشجع لاعبيه

المباراة التى سجل فيها ثلاثية الاهلى كل من، مدافع الشبيبة بالخطأ فى مرمى فريقه، ومروان محسن، وحسين الشحات، رفعت رصيد الأهلى إلى 10 نقاط ليتأهل لدور الثمانية كأول المجموعة الرابعة، كذلك رفعت الروح المعنوية للجمهور الأهلى بعودة فريقه إلى مستواه واقترابه من اقتناص البطولة، كما أشاد الجمهور بالنجم مروان محسن، حيث قال أحدهم "مروان كان بيلعب بروح متعب.. ولا بعودة يا مروان".

حمل الهاشتاج آلاف التغريدات الممتلئة بعبارات المدح والتشجيع والتأكيد على الثقة فى نجوم النادى الأهلى، فقال حساب باسم صقر طاير "كنتم رجاله فى الملعب.. إلى النهائى انشاء الله"، بينما قال هشام "مع الاهلى مش هاتقدر تغمض عينك"، وقال حساب باسم "بنت الأهلى، "ستظل دائماً مصدر سعادتى.. عشت دوما أعظم نادى فى الكون"، وفى المقابل واصل الجمهور نشر صور نجوم الفريق مع توجيه التحية والشكر لهم.



جمهور الأهلى يشيد بأداء نجوم الفريق



جمهور الأهلى يدعم لاعبيه للفوز ببطولة أفريقيا

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مشجع يمدح النجم على معلول

يشار هنا إلى أن لعب الأهلى لمباراة إياب دور الثمانية فى دورى أبطال أفريقيا على ملعبه، تأكد بعد صعوده كأول مجموعته عقب الفوز على شبيبة الساورة الجزائرى، بثلاثة أهداف مقابل لا شىء، وسيواجه الأهلى واحد من 3 فرق وفقاً للقرعة التى سيتم إجراؤها، هى صن داونز وحوريا كوناكرى وشباب قسنطينة، فيما ستقام القرعة يوم 20 من شهر مارس الجارى بالقاهرة.

ونجح فريق الأهلى فى التأهل إلى الدور ربع النهائى من البطولة ليكون ممثل مصر الوحيد بعد خروج الإسماعيلى، عقب خطف بطاقة الصعود من شبيبة الساورة الجزائرى بالفوز عليه 3-0، ولعب الأهلى بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوى، أيمن أشرف وسعد سمير وعلى معلول ومحمد هانى ،عمرو السولية وكريم نيدفيد ورمضان صبحى وناصر ماهر وجونيور أجاى ومروان محسن.



















