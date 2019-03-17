شكرا لقرائتكم خبر عن راحة 48 ساعة للمصرى بعد رباعية سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر ايهاب جلال المدير الفني لفريق المصرى البورسعيدى منح لاعبيه راحة سلبية لمدة يومين، على أن يواصل الفريق تدريباته فى الرابعة عصر الثلاثاء المقبل، استعداداً لمباراته بالجولة السابعة والعشرين من الدورى والتى تجمعه مع المقاولون العرب فى الرابعة عصر الجمعة التاسع والعشرين من مارس الجارى على استاد الجيش بالسويس.

وجاء قرار إيهاب جلال بعد فوز المصرى على سموحة بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم السبت، على استاد الجيش بالسويس، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري العام.

ويحتل فريق المصرى البورسعيدى المركز الرابع بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز برصيد 41 نقطة .