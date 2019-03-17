اخبار الرياضه

راحة 48 ساعة للمصرى بعد رباعية سموحة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن راحة 48 ساعة للمصرى بعد رباعية سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر ايهاب جلال المدير الفني لفريق المصرى البورسعيدى منح لاعبيه راحة سلبية لمدة يومين، على أن يواصل الفريق تدريباته فى الرابعة عصر الثلاثاء المقبل، استعداداً لمباراته بالجولة السابعة والعشرين من الدورى والتى تجمعه مع المقاولون العرب فى الرابعة عصر الجمعة التاسع والعشرين من مارس الجارى على استاد الجيش بالسويس.

وجاء قرار إيهاب جلال بعد فوز المصرى على سموحة بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم السبت، على استاد الجيش بالسويس، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري العام.

ويحتل فريق المصرى البورسعيدى المركز الرابع بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز برصيد 41 نقطة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر راحة 48 ساعة للمصرى بعد رباعية سموحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى