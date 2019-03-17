شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك فى مهمة صعبة أمام حسين داى لحسم بطاقة التأهل لربع نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل الزمالك ضيفًا على نظيره نصر حسين داى الجزائرى، فى السادسة من مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، فى المباراة المقرر إقامتها على ستاد 5 يوليو بالجزائر، لحسم بطاقة التأهل لدور ربع النهائى للبطولة الأفريقية.

تصدر الزمالك قمة المجموعة الرابعة بعد الفوز على جورماهيا الكينى فى الجولة الماضية برصيد 8 نقاط، يليه بترو أتليتكو الأنجولى فى المركز الثانى برصيد 7 نقاط ثم نصر حسين داى فى المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط وأخيرًا جورماهيا الكينى فى المركز الرابع برصيد 6 نقاط، ويكفى الأبيض الفوز أو التعادل فى مباراته أمام نصر حسين داى لضمان التأهل مباشرة لدور ربع النهائى من الكونفدرالية الأفريقية.

حرص السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، على التأكيد للاعبين حول أهمية التركيز فى مباراة اليوم أمام نصر حسين داى وتنفيذ التعليمات الفنية خاصة فى ظل أهمية اللقاء لحسم بطاقة العبور للدور التالى رافضاً أى سيناريو بخلاف الانتصار حيث شدد على لاعبيه بضرورة التأهل متصدرًا للمجموعة لتوجيه رسالة للفرق المتأهلة أن الأبيض قادم للمنافسة على اللقب وحصد البطولة وهى نفس الرسالة التى نقلها مرتضى منصور رئيس النادى للاعبين قبل سفر البعثة حيث أوضح للاعبين رفضه التعادل مطالباً بتحقيق الانتصار أمام بطل الجزائر، كما رصد مكافأة استثنائية للاعبين لتحفيزهم على عبور مباراة نصر حسين داى.

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على الصعيد الفنى، يستعيد الزمالك خدمات المغربى خالد بوطيب لقيادة خط هجوم الفريق الأبيض، فى مباراة نصر حسين داى، بعدما غاب عن الفريق فى مباراة جورماهيا الكينى الماضية، لانشغاله بمراسم جنازة والده بالمغرب ويُفاضل الجهاز الفنى بقيادة السويسرى جروس، بين بوطيب وعمر السعيد لقيادة خط الهجوم ويعد المهاجم المغربى الأقرب نظرا للخبرات التى يمتلكها والدور المحورى الذى يشكله فى تركيبة جروس سواء على مستوى الهجوم أو الدفاع ويتطلع المدرب السويسرى للاستفادة من كهربا وأوباما للضغط على خط دفاع الفريق الجزائرى وحسم المباراة مبكرًا مع تأمين الجبهة اليمنى هجوميا ودفاعيا بتواجد أحمد سيد زيزو أمام الظهير التونسى حمدى النقاز.

من ناحية أخرى، حدد محمد لاسات المدرب المساعد بجهاز نصر حسين داى الجزائرى شروط فوز فريقه على الزمالك، فى المباراة المرتقبة اليوم مشددًا على أن مفاتيح الفوز على الأبيض تعتمد على الهجوم المتواصل والضغط على المدافعين وسرعة اللعب على الأطراف مشيرًا إلى أن فريقه لا يمتلك سوى فرصة الفوز لتحقيق هدفه فى التأهل لدور ربع النهائى للكونفدرالية بينما يرى مدرب نصر حسين داى إن الزمالك سيلعب على التعادل والذى يضمن له التأهل مباشرة.

كما قال مدرب نصر حسين داى فى تصريحات على هامش الاستعداد للمباراة إن فريقه يمتلك العديد من العوامل التى تحقق له الأفضلية أمام الزمالك وأهمها تواجد الجماهير التى ستكون حافز للاعبين لتحقيق الثلاثة نقاط على الرغم من خوضه المباراة فى ظل غياب مدافعه عبد الغنى خياط بداعى الايقاف ونجم الفريق حسين قاسمى ولاعب خط الوسط حسين العرفى.