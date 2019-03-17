ملخص أهداف مباراة الأهلي وشبيبة الساورة اليوم 16 مارس 2019 في دوري أبطال إفريقيا

لا زلنا نتابع معكم ما يخص مباراة الأهلي وشبيبة الساورة اليوم السبت 16 مارس ، وذلك خلال الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، حيث يستضيف المارد الأحمر نظيره شبيبة الساورة على على ملعب برج العرب في واحدة من المباريات الهامة والكبيرة التي يسعى من خلالها الأهلي المصري لتحقيق التوازن في دوري أبطال إفريقيا والمحافظة على صدارة المجموعة، ويتابع جميع الجماهير الآن ملخص ونتيجة مباراة الأهلي وشبيبة الساورة اليوم في دوري أبطال إفريقيا.

ومن خلال موقعنا”عرب نيوز”سوف نقوم بتغطية مستمرة أول بأول فيما يخص نتيجة وأهداف مباراة الأهلي وشبيبة الساورة اليوم، في الجولة السادسة من دوري أبطال إفريقيا 2019، ويدخل المارد الأحمر تلك المباراة متواجداً في المركز الثاني من ترتيب المجموعة الرابعة برصيد سبعة نقاط، فبينما يما يدخل شبيبة الساورة اللقاء متواجداً في المركز الأول برصيد ثمانية نقاط.

يتابع الجميع الآن ملخص مباراة الأهلي وشبيبة الساورة اليوم، أهداف الأهلي وشبيبة الساورة اليوم في دوري أبطال إفريقيا، وهذا ما سنتابعه معكم من خلال السطور المقبلة عبر خلال تلك المقالة .

ملخص وأهداف مباراة الأهلي وشبيبة الساورة

بدأ اللقاء اليوم السبت في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر، فيما انطلقت صافرة الحكم لمباراة الأهلي اليوم في دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة الثامنة مساءاً.ظ

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_ دخول لاعبي الفريقين المباراة وسط أجواء شديدة النشاط والحيوية، وضغط كبير في أولى دقائق اللقاء من لاعبي الأهلي ساعيين لتسجيل أول أهداف مباراة الأهلي وشبيبة الساورة اليوم.

_الدقيقة 5: هجمة خطيرة من لاعبي هجوم المارد الأحمر وكاد الأهلي يسجل الهدف الأول لكن يتصدى للكرة دفاعات شبيبة الساورة.