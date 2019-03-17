nakanna2 مشاهدة مباراة الهلال ونكانا بث مباشر|الاسطورة Livehd7| يلا شوت Hilal الهلال السوداني...

نتابع معكم مشاهدة مباراة الهلال ونكانا بث مباشر يلا شوت، تابع صفحة البث المباشر على الفيس بوك، اليوم الأحد 17 مارس 2019 نتابع معكم الجولة السادسة من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، دوري المجموعات، ونتابع معكم كل جديد، مباريات اليوم في مختلف البطولات، ونتابع معكم رابط الاسطورة Livehd7 الذي يسمح لكم بالبث المباشر للمباراة بدون تقطيع، تابع لايف المباراة على قناة بي إن سبورت إتش دي.

مشاهدة مباراة الهلال ونكانا

مباراة العودة اليوم بين نادي الهلال السوداني ونكانا الزامبي، وانتهت مباراة الذهاب بهزيمة الهلال السوداني، ونتابع معكم المباراة بدون تقطيع، ونحاول نقل البث المباشر بدون تقطيع، من أجل متابعة أفضل، تابع صفحة البث المباشر عبر الفيس بوك من أجل متابعة أفضل، ونحن معكم بكل جديد عبر نقل محتوى مميز، تابع التوقع الخاص بالمباراة والنتيجة، ونحن معكم بكل جديد.

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المجموعة الثالثة

المجموعة الثالثة بها العديد من الفرق القوية، نادي نكانا الزامبي، ونادي الهلال السوداني، ونادي أشانتي كوتوكو، ونادي زيسكو يونايتد، ويحتل نادي نكانا المركز الأول برصيد 9 نقاط من أصل 5 مباريات، ونادي الهلال يحتل المركز الثاني برصيد 8 نقاط من أصل 5 مباريات، ونادي أشانتي كوتوكو يحتل المركز الثالث برصيد 7 نقاط، ونادي زيسكو يونايتد في آخر المجموعة برصيد 4 نقاط، مباراة اليوم هي مباراة فاصلة لإقتناص بطاقة العبور للدور المقبل.

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فرصة نادي الهلال

نادي الهلال السوداني يمتلك فرصة العبور للدور المقبل، وفي حالة الرغبة في العبور، عليه الفوز بالمباراة اليوم بغض النظر عن مباراة أشانتي وزيسكو، ونتابع معكم كل جديد، نتيجة مباراة الذهاب انتهت بفوز نكانا بنتيجة هدفان لهدف، مباراة يوم 13 فبراير 2019 الماضي، وسجل أهداف الهلال اللاعب وليد بخيت، وأهداف نكانا اللاعب فريدي واللاعب والنير بواليا على ملعب نكانا ستاديوم.

الهلال السوداني

نادي الهلال لم يسبق له الفوز ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ولم يصل للدور النهائي من قبل، ونرصد لكم كل جديد عبر نقل محتوى مميز، تابع المقال الذي نوضح به كل جديد، ونرحب بالتعليقات حول نتيجة المباراة، ونقوم بالرد عليها من أجل متابعة أفضل لمباريات البطولات الهامة.

بطاقة المباراة

مباراة الهلال السوداني ونكانا

تنقل المباراة قناة بي إن سبورت إتش دي 9

الجولة السادسة من كأس الكونفدرالية الأفريقية

دور المجموعات

على ملعب الهلال

تحكيم مصطفى غربال

التعليق نوفل الباشي

المجموعة الثالثة

مباراة الإياب

نتيجة مباراة الذهاب فوز نكانا بنتيجة 2-1

توقيت المباراة الساعة 6:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 7:00 مساءًا بتوقيت السعودية

البث المباشر

نتابع معكم مباريات اليوم في كأس الكونفدرالية الأفريقية، ونتابع معكم مشاهدة مباراة الهلال السوداني ونكانا اليوم، ونرصد لكم كل جديد عبر نقل محتوى مميز، ونسعى لنقل الخبر بصورة واضحة الآن، تابع لايف المباراة بدون تقطيع، ونتابع معكم مباريات اليوم في مختلف الدوريات.