الجزيرة يهزم سبورتنج 73 / 70 ويتأهل لنهائى كأس كرة السلة رجال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق سلة الجزيرة على نظيره سبورتنج بنتيجة 73/70 فى قبل نهائى كأس كرة السلة رجال، وبذلك صعد الجزيرة إلى نهائى البطولة على أن يلتقى الأهلى على اللقب .
يذكر أن نهائى بطولة كأس مصر يقام غدا الاثنين بنفس الصالة ويلتقى الاتحاد سبورتنج على المركزين الثالث والرابع، بينما يلتقى الأهلى نظيره الجزيرة على لقب الكأس.
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