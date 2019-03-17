شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يهزم سبورتنج 73 / 70 ويتأهل لنهائى كأس كرة السلة رجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق سلة الجزيرة على نظيره سبورتنج بنتيجة 73/70 فى قبل نهائى كأس كرة السلة رجال، وبذلك صعد الجزيرة إلى نهائى البطولة على أن يلتقى الأهلى على اللقب .

يذكر أن نهائى بطولة كأس مصر يقام غدا الاثنين بنفس الصالة ويلتقى الاتحاد سبورتنج على المركزين الثالث والرابع، بينما يلتقى الأهلى نظيره الجزيرة على لقب الكأس.