سوبر كورة.. هذا جناه الخطيب فى مباراة الأهلى وشبيبة الساورة.. 15 ألف "بيبو"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هتفت جماهير الأهلى لمحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأحمر عقب الفوز على شبيبة الساورة الجزائرى بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دوري أبطال أفريقيا. اضغط هنا..

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