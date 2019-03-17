الأهلى يهزم الاتحاد 61 / 60 ويتأهل لنهائى كأس السلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق سلة الأهلى على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 60/61 فى قبل نهائي كأس كرة السلة رجال . Advertisements بذلك صعد الأهلى إلى نهائي البطولة على أن يلتقى مع الفائز من لقاء الجزيرة وسبورتنج والمقام الأن بصالة الشباب والرياضة بأكتوبر . يذكر أن نهائي بطولة كأس مصر يقام بعد غد الاثنين بنفس الصالة ويلتقى الاتحاد مع الخاسر من سبورتنج والجزيرة على المركزين الثالث والرابع بينما يلتقى الأهلى والفائز من الثنائي على لقب الكأس.

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