شوف بعيون سوبر كورة.. حادثة وحفلة و11مقاتلا فى كواليس لقاء الأهلى والشبيبة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسة "سوبركورة" كل كواليس مباراة الأهلى وشبيبة الساورة، التى أقيمت مساء السبت ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا والتى انتهب بفوز الأحمر بثلاثية نظيفة وصعوده لدور الثمانية. وبين إقبال جماهير الأهلى على حضور المباراة التى استضافها ملعب برج العرب، والأحداث الساخنة التى شهدها اللقاء، تواجدت كاميرا "سوبركورة" لرصد أبرز الأحداث لمتابعة التفاصيل اضفط هنا..

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