شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال : الهدوء سر الفوز على سموحة وهدف "وادى" عالمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ايهاب جلال المدير الفنى لفريق المصرى البورسعيدى سعادته الغامرة بالفوز الذي جاء ليؤكد بما لا يدع مجالاً للشك حرص الجميع داخل النادي المصري على التشبث بالمنافسة على دخول المربع الذهبي .

وأضاف جلال خلال تصريحات صحفية أن الجهاز الفني حرص على تهدئة اللاعبين قبل انطلاق المباراة التي جاءت عصيبة بسبب تراجع نتائج سموحة خلال الفترة الأخيرة ، مشيراً أن الهدوء دائماً هو طريق المصري للفوز ، مضيفاً أن إصابة محمد جابر وكريم العراقي حالت دون الدفع بهما في التشكيل الأساسي رغم تألقهما في المباراة الأخيرة للمصري .

واختتم المدير الفنى للمصرى تصريحاته بأداء لاعبي المصري بالكامل وبالهدف التاريخي لمحمود وادي والذي يعد أحد أجمل أهداف الدوري العام ، مشيراً إلى أن الهدف جاء تتويجاً لمجهودات محمود وادي على مدار شوطي المباراة.