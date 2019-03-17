محمد بدران
أعرب محسن صالح المدير الفني السابق لمنتخب مصر، عن سعادته بالفوز الذي حققه الأهلى اليوم، على شبيبة الساورة الجزائري بثلاثية مقابل لاشئ.
وكتب صالح على صفحته بموقع "تويتر" بقيت رتوش وتكتمل صورة الاهلي الزاهية بعد اكتمال الصفوف والعودة من الهاوية لاسارتي يسأل عمن سيلعب ومن سيجلس بجواره.. بعد ان كان يشكو من كثرة المصابين
معلول وحده جبهة يسري حامية..عادت فعاد مروان محسن هدافا..وحسين قادم قوة عظمي ثلاثية.. بقوة تريكة ومتعب وبركات كمان دا داهية.
كانت هذه تفاصيل خبر تعليق مثير من محسن صالح على تأهل الأهلي لدور الـ 8 في دوري أبطال أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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