سيد عبد الحفيظ يفجر مفاجأة عن مباراة الأهلى والزمالك في الدوري.. فيديو

عمرو ابوبكر
قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، إن مباراة الفريق الأحمر أمام الزمالك يوم 30 مارس الجاري ضمن مؤجلات الأسبوع الأخير للدور الأول في الدوري، هي الأهم في المرحلة الحالية لأبناء مختار التتش.
وأضاف عبد الحفيظ في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن مباراة الزمالك لن تحسم الدوري، لكنها الأهم محليًا في المرحلة الحالية للأهلي، مشيرًا إلى أنه يرفض الحديث عن أي أمور بعيدة عن هذا اللقاء لعدم تشتيت تركيز اللاعبين.
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