تقرير.. بتفوق (6-1).. إيهاب جلال يكتب هزيمة جديدة لحسام حسن

كتب - محمد همام:

تلقى فريق سموحة ضربة جديدة في مشوراه ببطولة الدوري بعد الخسارة من المصري البورسعيدي بأربعة أهداف مقابل هدفين في مباراة جاءت ضمن منافسات الأسبوع الـ26 من عمر المسابقة.

سموحة تحت قيادة مدربه الجديد حسام حسن أصبح مهددًا بالهبوط حيث يتواجد الفريق السكندري في المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة، في المقابل حافظ المصري البورسعيدي على تواجده في المربع الذهبي برصيد 41 نقطة.

وبعيدًا عن سلسلة نتائج سموحة السلبية إلا أن حسام حسن واصل أيضًا سقوطه خلال مواجهاته خارج الخطوط مع إيهاب جلال حيث تفوق الأخير في ست مواجهات مقابل...