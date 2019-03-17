تصريحات السبت.. الأهلي يرد على انتقاد الشحات.. وكلوب يكشف خطط ليفربول في التعاقدات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام نقدم لكم تقريرًا يوميا، بأبرز التصريحات يوم السبت 16 مارس 2019.

الأهلي يرد على انتقاد حسين الشحات

رد محمد يوسف، المدرب العام في النادي الأهلي، على الانتقادات التي وُجهت لحسين الشحات قبل كسر صيامه التهديفي في مباراة شبيبة الساورة الجزائري بدوري أبطال إفريقيا.

الشناوي: روح الفانلة الحمراء ظهرت أمام شبيبة الساورة

أكد محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي أن فريقه لعب بروح "الفانلة الحمراء" أمام شبيبة الساورة الجزائري بدوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أن مروان محسن مهاجم الفريق كان نجم المباراة.

الأهلي: نصيحة للاعبي الفريق.. والشناوي شارك مصابًا أمام الساورة

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن فريقه في أشد الحاجة لجماهيره خلال الفترة المقبلة، بعدما ضمن التأهل إلى دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا كمتصدر للمجموعة الرابعة.

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لاسارتي: رمضان وناصر وأجايي لا يملكون الخبرة الكافية.. وأتمنى تحسن أرضية برج العرب

أكد مارتن لاسارتي، المدير الفني لفريق الأهلي، أن محمد الشناوي، حارس الفريق هو الذي طلب التواجد أمام شبيبة الساورة الجزائري، وتمسك بالمشاركة خلال المواجهة، لافتا ان الحارس شعر بالألم في ظهره بين شوطي اللقاء.

جروس: سنلعب للفوز أمام نصر حسين داي.. والمباراة ليست ثأرية

أكد السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق نادي الزمالك، أن فريقه سيخوض مباراة نصر حسين داي الجزائري وهدفه تحقيق نتيجة الفوز.

كلوب يكشف خطط ليفربول في التعاقدات الصيف المقبل

أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، إنه لن يفرط في بيع لاعبي فريقه خلال الميركاتو الصيفي القادم، مشيراً إلى أن الريدز لن يقوموا بإنفاق أموال كبيرة هذا الصيف.

رئيس الزمالك يتمنى سير الجماهير على خطى "نجليه".. ويوجه رسالة للمتجاوزين

تمنى رئيس نادي الزمالك، أن يصبح كل مشجع لنادي الزمالك مثل نجليه أحمد مرتضى عضو مجلس الإدارة السابق، وأمير مرتضى المشرف العام على الكرة.