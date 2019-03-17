أمير عزمى: نخشى تعامد الشمس على مرمانا خلال مواجهة نصر حسين داي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد أمير عزمي مجاهد، مدرب الزمالك، أن وضع جميع الفرق في مجموعة فريقه بالكونفدرالية الأفريقية صعب للغاية، وأي فريق سيفوز سيتأهل مباشرة للدور المقبل، لافتا أن الزمالك لا يفكر سوى في الفوز على نصر حسين داي الجزائري.

ويحل الزمالك ضيفا، مساء اليوم الأحد، ضيفا على نصر حسين داي الجزائري، بالجولة السادسة بدوري المجموعات في الكونفدرالية الأفريقية.

وقال أمير عزمي في تصريحات تلفزيونية لقناة المحور:" حظوظ الزمالك قوية في التأهل للدور المقبل، لكن الهدف هو تحقيق الفوز دون النظر للتعادل أو انتظار تعثر الفرق الأخرى".

وأضاف:" جميع الأجواء في الجزائر ممتازة من أجل لعب مباراة جيدة من الفريقين، في ظل وجود أرضية ملعب رائعة تساعد الجميع على تقديم الأداء المنتظر".

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وأوضح، أن فريقه ربما يواجه أزمة خلال الشوط الأول، في حالة لعبه في مواجهة الشمس، لافتا أنه يخشى تعامد الشمس على وجه حارس مرمى فريقه في الشوط الأول.

وأشار إلى أنه خلال المران الأخير وجد أن الشمس ستتعامد على أحد المرمين طوال الشوط الأول للمباراة، لكن مع بداية الشوط الثاني ستبدأ في الخفوت.

وأكد أن حراس مرمى الزمالك تدربوا في نفس توقيت إقامة اللقاء، وكل من عماد السيد ومحمود جنش حرسا المرمين لمحاولة التأقلم على الأجواء المشمسة.

واتم:" نتمنى أن يحالفنا التوفيق أمام نصر حسين داي الجزائري لتحقيق الفوز وتصدر المجموعة، لإهداء الفوز لجماهير نادي الزمالك".

ويحتل الزمالك المركز الأول فى مجموعته برصيد 8 نقاط ويأتى خلفه بترو أتلتيكو الأنجولى بـ7 نقاط ونصر حسين داى بنفس الرصيد من النقاط وجورماهيا الكينى فى المركز الأخير بـ6 نقاط.