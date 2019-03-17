الإسماعيلي يصدر بيانا رسميًا بعد الخروج من دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل:

أصدر مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان ، بيانا رسميا، بعد خروح فريق الكرة بالنادي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، موجها الشكر للاعبي الفريق على ما قدموه طوال مشوار البطولة الأفريقية.

وأكد البيان:" خرجنا من البطولة لعدة أسباب أهمها الأخطاء التحيكيمة الفادحة ولاسيما بمباراتى الافريقى التونسى التى تم فيهما احتساب ثلاث ركلات جزاء غير صحيحة على الاطلاق ، فضلا عن إصرار الاتحاد الافريقى تعيين حكام دون المستوى لمباريات الفريق اخرهم حكم مباراة اليوم السودانى والذى تم تعيينه حكما لمباراة قسنطينة فى الجولة قبل الماضية وارتكب اخطاء كبيرة فى المبارتين وهو لغز كبير من لجنة الحكام فى الكاف بتعيين نفس الحكم لمبارتين طرفهما فريق واحد فى مدة قصيرة ،فضلا عن نقص خبرات اللاعبين بسبب الغياب عن منافسات دورى الابطال لما يقارب العشر سنوات".

وأضاف رئيس النادى الإسماعيلى: "من بين أسباب توديع منافسات البطولة القارية قرار الكاف باقصائنا ثم العودة من جديد بعد ثبوت صحة موقف الفريق فضلا عن تعدد الغيابات فى كل مباراة وهو ما أثر بشكل سلبى على النتائج".

وأوضح:"الفريق تطور بشهادة الجميع خاصة بعد ابرام عدة صفقات ، كانت لدينا الاسبقية فى معظم المباريات إلا أن الغيابات ونقص الخبرات تسبب فى خسارتنا مباريات كنا نستحق فيها الثلاث نقاط ولاسيما المواجهات التى كانت أمام شباب قسنسطينة ومازيمبى".

وأكمل:" اللاعبون أدوا ما عليهم وقدموا أداء قتالى استحقوا به النقاط الثلاث رغم غياب أكثر من 6 لاعبين يمثلون القوام الأساسى لكن أخطاء الحكم كانت السبب الرئيسى فى خروج الفريق خاسرا بركلة جزاء لا تمت للصحة بصلة ".

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وأشار:الفريق لعب فى ظروف شابها التوتر والانفعال بعدما قام الأمن التونسى باستعمال القنابل المسيلة للدموع والتعامل بكل حزم وشدة تجاه مجموعة من الجماهير خرجت عن الاطار الرياضى قبل أن يقوم باخلاء المدرج بشكل سريع على عكس ما حدث فى المباراة الأولى بالإسماعيلية التى تم إلغائها بسبب اصرار قلة مندسة وسط جماهير النادى على إلقاء بعض زجاجات المياة وكانت تهدف الى عدم استكمال اللقاء".

واستطرد :" كنت أتمنى أن يتعامل الأمن فى الإسماعيلية بشكل مماثل لما حدث فى تونس من أجل استكمال المباراة وتجنب إلغائها والذى أدى لتعرض الفريق للاقصاء بجانب العقوبات المالية والإدارية الموقعة على النادى".

وأردف:" أحداث المباراة الأولى كان يسهل السيطرة عليها منذ البداية ولكن عدم تدخل الجهات الأمنية أدى الى تطور الوضع و صدور قرار من الحكم بإلغائها ، أتمنى أن يكون لقاء اليوم درس مستفاد للجميع من أجل التعامل بكل حزم مع أى مخطىء".

وشدد :كرة القدم يجب أن تحكمها الضوابط والقوانين من أجل ارساء مبادىء العدل والانضباط بين الجميع وهو سيسهم فى النهاية بإفراز بطل حقيقى".

وأتم:" الفترة القادمة ستشهد مشاركة عدة لاعبين من أبناء قطاع الناشئين فى مباريات الدورى العام".