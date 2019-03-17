الأهلي يرد على انتقاد حسين الشحات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

رد محمد يوسف، المدرب العام في النادي الأهلي، على الانتقادات التي وُجهت لحسين الشحات قبل كسر صيامه التهديفي في مباراة شبيبة الساورة الجزائري بدوري أبطال إفريقيا.

واختتم الشحات ثلاثية الأهلي أمام الساورة بتسجيل ثاني أهدافه مع الأهلي بعد غياب طويل، في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب في ختام منافسات دور المجموعات لدوري الأبطال.

وقال يوسف في تصريحات هاتفية لقناة "النهار" مساء اليوم السبت: "حسين الشحات من العناصر المؤثرة مع النادي الأهلي ويسير بشكل جيد مع الفريق".

وأضاف: "غيابه عن التشكيل الأساسي في مباراة أو اثنين فتح الباب أمام الانتقادات، لكن هذا لا يقلل من قيمة اللاعب إطلاقا".

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وأتم مدرب الأهلي تصريحاته قائلا: "تقييم الجهاز الفني يختلف عن تقييم الجمهور، لا يمكن تقييم حسين الشحات من مباراة واحدة".

وكان حسين الشحات انتقل إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة قادما من العين الإماراتي في صفقة قياسية هي الأغلى في تاريخ الكرة المصرية.

وسجل الشحات أول أهدافه بقميص النادي الأهلي في البطولات الإفريقية ليصبح أحدث الوجوه في القائمة التاريخية التي يتصدرها محمود الخطيب رئيس النادي برصيد 37 هدفا.

واحتاج اللاعب ست مباريات إفريقية بقميص الأهلي بواقع 360 دقيقة صنع خلالها 3 أهداف، ليسجل هدفه الإفريقي الأول مساء اليوم في شباك شبيبة الساورة.

يذكر أن صاحب الـ27 عاما افتتح أهدافه مع الأهلي في مسابقة الدوري العام بعدما سجل في شباك مصر للمقاصة في المباراة التي جمعت الفريقين في 24 يناير الماضي.