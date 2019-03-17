يطير حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى المملكة العربية السعودية غدا الأحد لأداء مناسك العمرة.
وفضل الشحات استغلال الإجازة التي حصل عليها لاعبو الفريق الأحمر عقب الفوز على شبيبة الساورة لمدة 3 أيام للسفر إلى السعودية وأداء مناسيك العمرة، حيث سيسافر غدا.
وكان الأهلي قد حقق الفوز مساء اليوم السبت على نظيره شبيبة الساورة الجزائري بثلاثة أهداف دون رد ليتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تسجيله في شباك شبيبة الساورة..حسين الشحات يطير لأداء مناسك العمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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