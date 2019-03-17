استبعاد 3 لاعبين من المنتخب الأوليمبي في معسكر إسبانيا

ٌقرر الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة شوقي غريب، استبعاد 3 لاعبين من معسكر الفراعنة الذي ينطلق اليوم استعدادًا لوديتي أمريكا وهولندا يومي 22 و26 مارسالجاري على الترتيب.
وقال غريب في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد،
إنه استبعد الجهاز الفني الثلاثي شريف رضا لاعب سموحة وإسلام عطية لاعب المصري ووجيه عبد الحكيم لاعب الإسماعيلي.
وتسافر بعثة منتخب مصر في تمام العاشرة صباح اليوم الأحد إلى إسبانيا استعدادًا لخوض المباراتين الوديتين.
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