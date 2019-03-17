محمد مجدي يكشف عن أسباب خسارة الإسماعيلي أمام الإفريقي

قال محمد مجدى حارس مرمى الإسماعيلى إن الفريق قدم أحد أفضل مبارياته في دورى أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أن كل لاعب قدم أفضل ما لديه فى أرض الملعب.
وودع الدراويش منافسات بطولة دورى أبطال أفريقيا إثر حصد نقطتين من ست مواجهات بالبطولة القارية.
وأردف مجدى :"السبب الأول فى هزيمتنا يعود للأخطاء التحيكيمة التى ظهرت بشكل كبير خلال مواجهة اليوم".
وواصل :"ثاني الأسباب تمثلت فى تعرضنا للاختناق من الغاز المسيل للدموع بجانب احداث الشغب التى شهدها الملعب ، لعبنا اليوم فى اجواء غير مثالية
وأشار حارس الدراويش: "أسعى للتألق مع فريقى حال حصولى على الفرصة من أجل المشاركة بصفة أساسية خلال الفترة المقبلة ، التنافس مع محمد فوزى ومحمود رضا وأيمن رجب يصب فى صالح الفريق".
وأتم مجدى :"سنركز الفترة المقبلة فى مباريات الدورى من أجل حصد مركز مميز يضمن لنا العودة لبطولات أفريقيا فى الموسم الجديد".
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