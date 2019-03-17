شاهد.. مانشستر يونايتد يودع كأس الاتحاد الإنجليزي بهزيمة أمام وولفرهامبتون

ودع مانشستر يونايتد بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي عقب خسارته أمام نظيره وولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم السبت، ضمن منافسات ربع نهائي البطولة.

وسجل هدفي وولفرهامبتون كلًا من راؤول خيمينيز وديوجو كوتا في الدقيقتين 70،76 على الترتيب، فيما سجل ماركوس راشفورد هدف مانشستر يونايتد في الدقيقة 95 من الوقت بدل الضائع، ليتأهل بذلك وولفرهامبتون إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

بدأت المباراة بحذر شديد من كلا الجانبين ومع تعادل الوقت سيطر مانشستر يونايتد

على منطقة وسط الملعب لكن دون أدني تهديد حقيقي لمرمي الخصم.

وفي الدقيقة 42 شهدت أخطر هجمات المباراة حينما كاد وولفرهامبتون أن يسجل الهدف

الأول بعد هجمة مرتدة سريعة وصلت إلى ديجو جوتا مهاجم الفريق المنفرد تمامًا بالمرمي، والذي بدوره سددها قوية لكن سيرجيو روميرو أنقذ مرماه من هدف مؤكد ويضيع هدف التقدم، لتظل نتيجة المباراة سلبية بين الفريقين حتى أطلق حكم المباراة

صافرته معلنًا انتهاء الشوط الأول بدون أهداف.

ظلت التعادل السلبي مسيطر على أحداث المباراة حتى الدقيقة 70 عندما باغت وولفرهامبتون نظيره الشياطين الحمر وسجل هدف عن طريق لاعبه خمينيز، لينهار بعد ذلك مانشستر يونايتد ويتقبل هدف آخر في الدقيقة 76 من عمر المباراة.

Advertisements

حاول مانشستر يونايتد تقليق الفارق ومن ثم إدراك التعادل لكنه لم يستطع تقليق الفارق إلا متأخرًا في الوقت بدل الضائع بهدف شرفي لماركوس راشوفرد ويطلق حكم المباراة صافرته معلنًا نهاية المباراة.

بهذه النتيجة تأهل وولفرهامبتون إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي برفقة مانشستر سيتي وواتفورد بالإضافة للفائز من مباراة ميلوول وبرايتون والتي تقام غدًا الأحد.

شاهد الأهداف..