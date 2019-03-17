شاهد.. إحتفالات بالجملة من لاعبي الأهلي السابقين والحالين بعد التأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

عمت الفرحه لاعبي الاهلي الحاليين والسابقين بعد تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما تصدر مجموعته برصيد 10 نقاط، عقب تغلبه على شبيبة الساورة الجزائري بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب برج العرب بالأسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. أبطال أفريقيا. وأعرب لاعبو الأهلي السابقين والحاليين عن فرحتهم بالتأهل إلى الدور ربع النهائي عبر صفاحتهم الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي تويتر. ونشر مروان محسن صاحب هدفي اللقاء بعض الصور وهو يحتفل بأهدافة. وقال إسلام الشاطر لاعب جناح الأهلي السابق :"الف مبروك صعود النادي الاهلي لدور الثمانيه وان شاء الله الوصول النهائي والفوز بالبطولة شكرا جمهور الاهلي العظيم وشكرا الاعبين والجهاز الفني وايضا شكر ا للمعلق الرياضي الكبير علي محمد علي المعلق الرائع لتعليقه الجميل علي هذه المباراه. ونشر محمد هاني بعض الصور خلال مشاركتة في مباراة اليوم. Advertisements وقال أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمي الأهلي السابق ومصر المقاصة الحالي "مبروك النادي الأهلي الفوز والصعود مبروك للاعبين الرجالة". ونشر صالح جمعة صورة وهو برفقة زملاءه في التدريبات رغم عدم مشاركتة في اللقاء قائلًا" مبروك للرجالة والقادم أفضل إن شاء الله".

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