هاتريك كريستيانو رونالدو يرفع أسهم يوفنتوس في البورصة

واصل يوفنتوس تعويض المبلغ القياسي الذي أنفقه لجلب كريستيانو رونالدو من ريال مدريد في الميركاتو الصيفي 2018، والذي وصل لـ 103 مليون يورو، فبعد انتقال عدد من محبي الفريق لمتابعة حسابات النادي على منصات التواصل الاجتماعي وتضاعف مبيعات قميص اليوفي في الأسواق، ارتفعت أسهم النادي في البورصة بعد تسجيل كريستيانو رونالدو لثلاثة أهداف هاتريك أمام أتلتيكو مدريد في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجلت أسعار أسهم نادي يوفنتوس الإيطالي ارتفاعًا بنسبة 20.52٪ في مستهل تعاملات يوم الخميس الماضي في بورصة مدينة ميلانو الإيطالية، وواصلت الارتفاع في اليومين التاليين بعد سحب قرعة الدور ربع النهائي التي وضعت يوفنتوس أمام أياكس أمستردام.

التأهل إلى دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا بعد التغلب على أتلتيكو مدريد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 2/3، جعل يوفنتوس محط أنظار الشركات العالمية الكبرى.

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وحقق يوفنتوس عودة تاريخية في مباراة الثلاثاء الماضي بتسجيل ثلاثة أهداف نظيفة، لينجح في تعويض تأخره بثنائية نظيفة في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب “واندا” المقرر له استضافة النهائي هذا الموسم.

وارتفعت أسهم يوفنتوس بمقدار 474ر1 يورو، ليسجل النادي بذلك أكبر صعود له منذ شهر يناير الماضي، كما نجح في تعويض تراجعه بنسبة 13٪ بعد مباراة الذهاب التي فاز بها أتلتيكو مدريد 2 / صفر.

يشار إلى أن رأس المال السوقي ليوفنتوس ارتفع بنسبة 35٪ خلال الأيام الأولى لشهر يوليو الماضي، بعدما ترددت شائعات عن اقتراب انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لصفوف الفريق، وهو ما تم بالفعل في العاشر من الشهر ذاته، ما رفع الأسهم أكثر ليوصلها إلى 45٪.