متصدر الدوري التركي الدرجة الثانية يضم صانع ألعاب مصري

كشف نادي دينزلي سبور التركي، متصدر الدوري التركي الدرجة الثانية، عن تعاقده الرسمي مع صانع الألعاب المصري “عبد الرحمن الناغي” الملقب بـ “كهربا”.
ووافق المدير الفني للفريق “يوسيل أيلديز” على ضم اللاعب بعقد مدته سنة مع إمكانية التجديد سنة أخرى حسب نجاحه في المباريات التي سيلعبها.
ويقترب نادي دينزلي سبور من التأهل إلى الدوري الممتاز الموسم المقبل، حيث يتصدر حاليًا الدرجة الثانية برصيد 51 نقطة بفارق الأهداف عن جينشليربرليجي الثاني، وبفارق ثلاث نقاط عن عثمانياسبور الثالث.
ولعب عبد الرحمن الناغي معارًا من نادي سموحة السكندري لنادي الشرق السعودي خلال النصف الأول من الموسم الجاري، وأتم النادي التركي إجراءات انتقال اللاعب بعد الاتفاق مع مجلس إدارة سموحة.
وحصل دينزلي، على البطاقة الدولية الخاصة بكهربا الذي سيزامل ثلاثة لاعبين أفارقة، في مقدمتهم لاعب الوسط الكاميروني مارك كيبونج مبامبا، وثنائي الهجوم النيجيري سالامي جبولاهان وكيهيندي أولانريواجو.
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