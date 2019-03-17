مايكل إيسيان يعود للملاعب كلاعب ومدرب!

أعلن نادي شابيل FK الأذربيجاني تعاقده الرسمي مع لاعب الوسط الغاني الشهير “مايكل إيسيان” في صفقة مجانية اليوم السبت، رغم ابتعاده عن الملاعب لأكثر من سنة وثلاثة أشهر منذ انتهاء عقده مع نادي بيرسيب باندونج الإندونيسي في بداية عام 2018.

أسطورة ليون وتشيلسي وقع على عقد مزدوج مدته سنة واحدة يتضمن اللعب للفريق الأول لنادي شابيل وتدريب فريق شباب النادي تحت 19 عامًا.

وشرح لاعب ميلان الأسبق هذه الخطوة الغريبة في حديثه مع وسائل الإعلام، قائلاً “كنت هنا قبل ثلاثة أسابيع، وأجريت محادثة جيدة مع النادي وأخبروني بالمشروع، وفكرت في الأمر، وأعجبتني الفكرة، وها نحن نتمم التعاقد”.

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وأضاف إيسيان الذي لعب كذلك لناديي ريال مدريد وباناثينايكوس “إنه شيء مختلف عما رأيته من قبل، وتبدو تجربة مثيرة بالنسبة لي، لذلك أنا سعيد لوجودي هنا في نادي شابيل الأذربيجاني”.

وأصبح النادي شابيل التجربة الثامنة بالنسبة لمايكل إيسيان خلال مسيرته الكروية بعد تمثيله لأندية باستيا وليون في فرنسا، وتشيلسي في إنجلترا، وريال مدريد في إسبانيا، وميلان في إيطاليا، وباناثينايكوس في اليونان، بالإضافة لنادي بيرسيب في إندونيسيا.