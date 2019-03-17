إمبولي يُعيد أندرياتسولي بعد أربعة أشهر مع إياكيني

أكدت إدارة نادي إمبولي عودة أندرياتسولي لتدريب الفريق بعد إقالتها للمدير الفني جوسيبي إياكيني الذي قضى أربعة أشهر فقط في هذا المنصب، لكن الخسائر التي تعرض لها الفريق تحت قيادته عجلت من قرار الإطاحة به.

وُعين المدير الفني السابق للفريق “أوريليو أندرياتسولي” بعد ساعات قليلة من إقالة إياكيني رغم إقالته في نوفمبر بعد أن قاد الفريق للترقي من السيري “ب” إلى الدوري الإيطالي الدرجة الأولى (السيري آ).

ويحتل إمبولي، الذي يستضيف فروزينوني يوم غد الأحد، المركز 17 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، ويتقدم بنقطة واحدة عن منطقة الهبوط بعد خمس انتصارات فقط في 27 مباراة.

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وخسر إياكيني في مباراته الأخيرة مع إمبولي 2-1 أمام روما يوم الاثنين الماضي، وهي المباراة الأولى لفريق العاصمة بقيادة مدربه العائد كلاوديو رانييري.

أوريليو صاحب الـ 65 عامًا سبق له تدريب عدد من الإيطالية المتواضعة وغير المعروف أمثال ماسيسي وتيمبيو وأجليانسي وجروسيتو وأليساندريا قبل أن يبدأ رحلته مع إمبولي عام 2017 ليساعده على الصعود إلى السيري آ.