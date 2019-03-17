شالكه بمدرب مؤقت بعد فضيحة مانشستر سيتي

تحركت إدارة نادي شالكه الألماني نحو تغيير الجهاز الفني للفريق الأول بعد الخسارة الكارثية أمام مانشستر سيتي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا نهاية الأسبوع الماضي، وقررت إقصاء المدير الفني دومينيكو تيديسكو وتعيين مدرب مؤقت بدلاً منه.

وذكر النادي الأزرق الذي يحتل المرتبة الـ 15 في جدول ترتيب الدوري الألماني (البوندسليجا)، عبر موقعه الرسمي، أن المدرب الهولندي المخضرم “هوب ستيفنز” سيتولى المسؤولية خلفًا لتيديسكو حتى نهاية الموسم الجاري.

وسيساعد هوب ستيفنز كل من “مايك بوسكينز” في منصب المدرب المساعد الأول، على أن يكون جيرالد أسامواه مديرًا عامًا للنادي الملكي الألماني.

وتم تقديم هوب ستيفنز لوسائل الإعلام الألمانية قبل ساعات من مباراة الفريق أمام لايبزج في الجولة الـ 26 من الدوري الألماني أمس السبت، ولسوء الطالع خسر شالكه على ملعبه (فيلتنس) بجيلسينكيرشن.

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وأكد مدير الكرة بنادي شالكه (يوخن شنايدر) للموقع الرسمي: “سنعمل مع هذه المجموعة حتى نهاية الموسم.”

وكان تيديسكو، صاحب الـ 33 عامًا قاد شالكه لينهي الموسم الماضي في المركز الثاني بالدوري الألماني (بوندسليجا)، لكن الوضع اختلف الموسم الجاري حيث يحتل شالكه المركز الـ 15 في الوقت الراهن.

وكانت الهزيمة الساحقة التي مني بها شالكه أمام مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة سبعة أهداف دون رد على ملعب طيران الاتحاد، بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة لتيديسكو بعد نتائجه المحلية السيئة، فلم يفز الفريق تحت قيادته منذ الجولة الـ 18 للبوندسليجا، عندما هزم فولفسبورج 1/2 يوم 20 يناير 2019.

أما ستيفنز صاحب الـ 65 عامًا، فقد تولى تدريب شالكه لفترتين سابقتين، واعتلى منصة التتويج بكأس الاتحاد الأوروبي (الدوري الأوروبي حاليًا) عام 1997 إلى جانب لقبين في كأس ألمانيا.