الزمالك يخشى الحصار المفروض على فرجاني ساسي

يتصدر ملف تجديد عقد النجم الدولي التونسي، فرجاني ساسي، الموضوعات الرئيسية لدى مجلس إدارة نادي الزمالك منذ الأسبوع الماضي، خوفًا من مفاجأة غير سارة خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

لجنة الكرة في الزمالك أظهرت رغبة جامحة في استمرار فرجاني ساسي مع النادي بعقد طويل الأمد، وبدأت الإدارة استعدادها لتحسين عقده وتمديده حتى عام 2023.

ويتوقع تلقي اللاعب العديد من العروض الجادة للعودة إلى الدوري السعودي أو الاحتراف في أوروبا خلال الميركاتو الصيفي المقبل، لكن إدارة الزمالك تسعى لإغراءه بعقد جديد بدلاً من عقده الحالي الذي سينتهي في صيف 2021.

وأكدت وكيل لاعبين تونسي لـ MercatoDay محاولة بعض وكلاء اللاعبين وشركات التسويق جلب عروض جادة بمبالغ مالية مُغرية لإقناع فرجاني ساسي بترك ميت عقبة في الميركاتو الصيفي، وهو الأمر الذي دفع إدارة الزمالك نحو التحرك لفتح مفاوضات مع ساسي لإقناعه بالبقاء حتى عامه الـ 30.

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ويقدم صاحب الـ 26 عامًا أفضل مستوياته منذ البطولة العربية للأندية صيف 2017 عندما قاد الترجي للتتويج بلقب البطولة والتأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وسجل فرجاني ستة أهداف وصنع ثلاثة أخرين في 17 مباراة لعبهم بالدوري المصري هذا الموسم، بالإضافة إلى قيادة الفريق للفوز على بترو أتلتيكو وجورماهيا في الجولتين الرابعة والخامسة من الكونفدرالية الأفريقية.

ونشر فرجاني ساسي عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، صورة تجمعه بالمهاجم المغربي الشاب حميد أحداد، وهما في المطار، وكتب قائلاً “في الطريق إلى الجزائر”.

ويستعد الزمالك لملاقاة نصر حسين داي في الجولة السادسة من دور مجموعات الكونفدرالية، وستحدد نتيجة تلك المباراة هوية الفرق المتأهلة إلى الدور الإقصائي.