رياضة | باريس سان جيرمان يحسم مصير مدرب الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يحسم مصير مدرب الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم مسئولو فريق باريس سان جيرمان مصير مدرب الفريق الألماني توماس توخيل مع الفريق في الفترة المقبلة.

وأكدت صحيفة " لي 1 سبورت " أن المدرب الألماني توماس توخيل توصل لإتفاق مع النادي الباريسي على تجديد عقده حتى عام 2022 , في حين أن تقارير أخرى قالت بأن العقد الجديد حتى 2021 .

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وأشارت الصحيفة إلى أن عملية التجديد أصبحت مسألة وقت، ومن الوارد أن يعلن الخبر خلال التوقف الدولي , والذي سيبدأ الأسبوع المقبل , وذلك عندما يفوز باريس سان جيرمان رسميًا بلقب بطل فرنسا.

وقال المدرب توماس توخيل في تصريحات صحفية مؤخراً حول مستقبله ” لدي عقد وأريد أن أبقى فترة طويلة , أتطور هنا وأنجح مع هذا النادي , إنه هدفي , إنه واضح تمامًا ” . مما يدل على رغبته في البقاء لفترة طويلة في الفريق .