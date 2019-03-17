رياضة | شوقي غريب يكشف سر استبعاد رمضان صبحي من المنتخب الأول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شوقي غريب يكشف سر استبعاد رمضان صبحي من المنتخب الأول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، عن عدم استدعاء رمضان صبحي لقائمة منتخب مصر الأول.

وقال غريب خلال مداخلة تليفونية لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "رمضان لاعب مميز ويلعب بشكل مختلف معنا، مثل مباراة تونس كان يلعب تحت رأس الحربة وكل اختراقاته من العمق، لم يعد يلعب على الخطوط كما كان يحدث في السابق".

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وأكمل: "رمضان خاض تجارب صعبة، وعدم استدعائه لمنتخب مصر الأول مسئولية أجيري".