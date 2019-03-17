رياضة | بعد الفوز على مانشستر يونايتد .. ولفرهامبتون يحقق رقما قياسيا في كأس الاتحاد الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد الفوز على مانشستر يونايتد .. ولفرهامبتون يحقق رقما قياسيا في كأس الاتحاد الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي ولفرهامبتون في تحقيق الفوز، على فريق مانشستر يونايتد، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات دور الربع نهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وحقق الفريق رقما قياسيا، حيث تعد هذة هي المره الأولى منذ موسم 1997/98، والتي يصل فيها ولفرهامبتون إلى الدور نصف نهائي البطولة.