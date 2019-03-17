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رياضة | أهداف مباراة - ولفرهامبتون 2 × 1 مانشستر يونايتد | ربع نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - ولفرهامبتون 2 × 1 مانشستر يونايتد | ربع نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دوري كأس الأمير

الحزم

0

x
15:00

3

الاتحاد

الوحدة

0

x
19:30

4

النصر

هويسكا

1

x
14:00

3

ديبورتيفو ألافيس

2

x
17:15

0

سيلتا فيغو

أتلتيك بيلباو

2

x
19:30

0

أتلتيكو مدريد

ليجانيس

-

x
21:45

-

جيرونا

ساسولو

3

x
16:00

5

سامبدوريا

سبال

2

x
19:00

1

روما

تورينو

-

x
21:30

-

بولونيا

الممتاز

المصري البورسعيدي

4

x
18:00

2

سموحة

الممتاز

وست هام يونايتد

4

x
17:00

3

هيديرسفيلد تاون

بيرنلي

1

x
17:00

2

ليستر سيتي

بورنموث

2

x
17:00

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2

نيوكاسل يونايتد

كأس الإتحاد الإنجليزي

واتفورد

2

x
14:15

1

كريستال بالاس

سوانزي سيتي

2

x
19:20

3

مانشستر سيتي

وولفرهامبتون

x
21:55

مانشستر يونايتد

دوري أبطال أفريقيا 2019

مازيمبي - جمهورية الكونجو

2

x
15:00

0

النادي الرياضي القسنطينى - الجزائر

النادي الإفريقي - تونس

1

x
15:00

0

الإسماعيلي - مصر

بلاتينيوم - زمبابوي

1

x
15:00

2

الترجي الرياضي - تونس

الوداد الرياضي - المغرب

1

x
18:00

0

ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا

الأهلي - مصر

3

x
18:00

0

شبيبة الساورة - الجزائر

سيمبا - تنزانيا

2

x
18:00

1

فيتا كلوب - جمهورية الكونجو

الدوري الألماني

شالكه 04

0

x
16:30

1

لايبزيج

شتوتجارت

1

x
16:30

1

هوفنهايم

فولفسبورج

5

x
16:30

2

فورتونا دوسلدورف

هيرتا برلين

0

x
19:30

0

بوروسيا دورتموند

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