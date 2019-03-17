رياضة | ولفرهامبتون يسقط مانشستر يونايتد بثنائية ويتأهل لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ولفرهامبتون يسقط مانشستر يونايتد بثنائية ويتأهل لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق ولفرهامبتون فوز تاريخي على حساب نظيره مانشستر يونايتد، بهدفين مقابل هدف في الدور ربع النهائي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

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وسجل راؤول خيمينيز (ق70) وديوجو جوتا (ق76) هدفي وولفرهامبتون، بينما أحرز ماركوس راشفورد هدف يونايتد الوحيد في الدقيقة 90+5.

وكان مانشستر يونايتد يأمل في المنافسة على لقب كأس الاتحاد هذا الموسم، بعدما فقد الأمل في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن الفريق المضيف قدم عرضا قويا واستحق التأهل إلى الدور نصف النهائي.