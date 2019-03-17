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رياضة | ولفرهامبتون يسقط مانشستر يونايتد بثنائية ويتأهل لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

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حقق فريق ولفرهامبتون فوز تاريخي على حساب نظيره مانشستر يونايتد، بهدفين مقابل هدف في الدور ربع النهائي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

 

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وسجل راؤول خيمينيز (ق70) وديوجو جوتا (ق76) هدفي وولفرهامبتون، بينما أحرز ماركوس راشفورد هدف يونايتد الوحيد في الدقيقة 90+5.

 

وكان مانشستر يونايتد يأمل في المنافسة على لقب كأس الاتحاد هذا الموسم، بعدما فقد الأمل في مسابقة الممتاز، لكن الفريق المضيف قدم عرضا قويا واستحق التأهل إلى الدور نصف النهائي.

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