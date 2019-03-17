رياضة | تعليق ناري من سيد عبد الحفيظ بشأن مباراة القمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق ناري من سيد عبد الحفيظ بشأن مباراة القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، أن مباراة الفريق الأحمر أمام الزمالك يوم 30 مارس الجاري ضمن مؤجلات الأسبوع الأخير للدور الأول في الدوري، هي الأهم في المرحلة الحالية لأبناء مختار التتش.

قال عبد الحفيظ في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن مباراة الزمالك لن تحسم الدوري، لكنها الأهم محليًا في المرحلة الحالية للأهلي، مشيرًا إلى أنه يرفض الحديث عن أي أمور بعيدة عن هذا اللقاء لعدم تشتيت تركيز اللاعبين.

والجدير بالذكر أن الزمالك يتصدر الدوري يليه الأهلي في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة، حيث لعب الفريق الأبيض مباراة أقل من الأحمر في المسابقة المحلية.