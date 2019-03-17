رياضة | مدرب الأهلي يكشف أسباب ضم " مصطفى شوبير" لقائمة لقاء الأهلي وشبيبة الساورة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الأهلي يكشف أسباب ضم " مصطفى شوبير" لقائمة لقاء الأهلي وشبيبة الساورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلي، عن أسباب ضم مصطفى شوبير لقائمة الأحمر قبل مواجهة شبيبة الساورة في الجولة الأخيرة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال طارق سليمان، في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن ماتردد حول عدم قانونية ضم مصطفى شوبير لقائمة مباراة شبيبة الساورة "كلام الفارغ".

وأوضح أن لاسارتي قام بتصعيد الحارس من اجل التدريب على المرمى ولمساعدة علي لطفي خاصة وأن الأخير لن يتدرب بمفرده في ظل إصابة شريف إكرامي وعدم اكتمال جاهزية الشناوي.