رياضة | سيد عبد الحفيظ: النسخة الحالية لدوري الأبطال أقوى من الماضية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيد عبد الحفيظ: النسخة الحالية لدوري الأبطال أقوى من الماضية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، أن النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا، أٌقوى من الماضية، خاصة مع اختلاف الفرق المشاركة.

قال عبد الحفيظ في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن هناك مجموعة من الفرق القوية في النسخة الحالية من البطولة.

تابع أن النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا تشهد مشاركة فرق مثل صن داونز ومازيمبي والوداد المغربي والترجي التونسي وكذلك فرق سيمبا وحوريا الغيني موضحًا أن كلها فرق لا يستهان بها.