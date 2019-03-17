رياضة | أهم أخبار برشلونة اليوم السبت 16 مارس.. صفقة الصدمة تطبخ على نار هادئة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار برشلونة اليوم السبت 16 مارس.. صفقة الصدمة تطبخ على نار هادئة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استأنف اليوم نادي برشلونة استعداداته للمواجهة المرتقبة ضد ريال بيتيس في مسابقة الدوري الإسباني "الليجا" والمقرر إقامتها يوم الغد الأحد.

وفيما يلي يستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار نادي برشلونة اليوم السبت 16 مارس:

1- برشلونة يقترب من حسم صفقة "الهداف"

يواصل نادي برشلونة الإسباني متابعة لوكا يوفيتش، مهاجم فريق إينتراخت فرانكفورت، تمهيدًا لضمه لصفوف النادي الكتالوني في الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن برشلونة يحاول في الفترة الحالية تجميع كل التقارير الفنية عن يوفيتش، من أجل ضمه في الموسم المقبل.

وقرر النادي الكتالوني متابعة مهاجم فرانكفورت بشكل مباشر تمهيدًا لضمه في الفترة المقبلة، بعد تألقه اللافت للأنظار مع الفريق الألماني هذا الموسم، حيث خاض 35 مباراة وسجل 22 هدفًا.

2- صفقة الموسم.. نجم فرنسا الأول يجبر برشلونة على إعادة أوراقه في الصيف

يرغب مسئولو نادي برشلونة في التعاقد مع مهاجم نادي أتليتكو مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت تقارير فرنسية حسب صحيفة ‏L’Équipe، إلى أن أنطوان جريزمان أعاد التفكير بمُستقبله بعد الإقصاء من يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا، ويريد الرحيل إلى البارسا في الصيف القادم وتصحيح خطأ الموسم الماضي.

وذكرت التقارير أن مبلغ 120 مليون يورو على أبعد تقدير ستجعل من الفرنسي لاعباً لنادي برشلونة في يونيو 2019، ويبدو أن الصفقة أصبحت أقرب مما كانت من قبل.

3- نيمار لن يعود إلى برشلونة.. تعرف على السبب

كشفت تقارير صحفية اسبانية عن الأسباب التي تجعل عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي إلى ناديه السابق برشلونة الإسباني "مستحيلة".

وذكرت مجلة "دون بالون" الإسبانية أن المشاكل القضائية بين نيمار وبرشلونة تجعل عودته للفريق الكتالوني مستحيلة.

وأوضحت المجلة أن المشكلة القضائية بين نيمار وبرشلونة والمتعلقة حول رغبة البارسا في استرداد قيمة تجديد عقده لنيمار قبل رحيله إلى سان جيرمان، حيث لم يتحصل برشلونة على 40 مليون يورو، بجانب أن نيمار طلب الحصول على 10% لتجديده العقد قبل الانتقال لباريس، تجعل انتقاله لبرشلونة صعبة.

4- مانشستر يونايتد يتلقي صدمة قوية قبل مواجهة برشلونة

تلقي الجهاز الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي ضربة موجعة بعدما تأكد غياب ألكسيس سانشيز، عن مواجهة برشلونة الاسباني في دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا.

ولم يتعافى المهاجم التشيلي، من إصابة في الركبة تعرض لها في 2 مارس ضد ساوثهامبتون.

ويشرف على علاج "سانشيز" الدكتور رامون كوجات وفريقه في مستشفى كويرون في برشلونة ويعتزم العودة إلى مانشستر يوم الأحد لاستكمال شفائه مع الأطباء والمعالجين الطبيين في الشياطين الحمر.

أعلن أولي جونار سولسكاي ، مدرب يونايتد، أن أليكسيس لن يتمكن من العودة حتى نهاية أبريل المقبل، لكنه قد يعود للمباريات ضد إيفرتون، في الدوري الإنجليزي.

5- خطة يوفنتوس لخطف نجم أياكس من برشلونة

يرغب فريق يوفنتوس الإيطالي في الحصول على خدمات الهولندي دي ليخت لاعب أياكس خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ونجح دي ليخت في قيادة أياكس نحو التأهل لربع نهائي دوري الأبطال بعد الفوز على ريال مدريد في ثمن النهائي.

وذكرت صحيفة "كوريري دي تورينو"، أن السيدة العجوز سيقوم باستغلال مواجهة أياكس في دور الثمانية بدوري الأبطال، من أجل مقابلة مسئولي النادي الهولندي.

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وتابعت، برشلونة أيضا يحاول التعاقد مع المدافع الهولندي، لكن يوفنتوس سيقاتل من أجل أقناع أياكس للحصول على خدمات دي ليخت.

6- الفريق الوحيد الذي لم يهزمه "ميسي" مع برشلونة

لعب ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني أمام 85 فريقًا في مسيرته مع البرسا فاز على 84 منهم بينما لم يستطع الانتصار على فريق وحيد.

فريق يونيون ديبورتيفا أتليتكو جرامينيت ميلان المغمور هو الوحيد الذي خرج سالمًا من تحت أقدام ميسي ولم يستطع الفوز عليه.

الفريق المتواجد حاليًا في دوري القسم السادس الإسباني، بعد أن قضى الموسمين الماضيين في القسم السابع، يمتلك شرف الصمود أمام ميسي دونا عن بقية الفرق.

7- برشلونة يضحي بـ"أومتيتي"

يدرس نادي برشلونة الإسباني الاستغناء عن مدافعه صامويل أومتيتي في فترة الانتقالات الصيفية بعد الإصابة التي قضاها لمدة 5 أشهر مصابًا فثي الركبة.

وذكرت موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن برشلونة يسعى وراء صفقة ماتياس دي ليخت نجم أياكس أمستردام الهولندي بأي شكل.

وأشار إلى أن برشلونة يسعى لتدبير أموال صفقة دي ليخت من خلال بيع أومتيتي لا سيما أن الأول يعد مستقبل الدفاع.

8- عائق وحيد يهدد برشلونة للوصول إلى نهائي الأبطال

اشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن فريق برشلونة سيفكر في مواجهة ليفربول، خلال مواجهةن مانشستر يونايتد، في ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأوقعت قرعة ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا مانشستر يونايتد في مواجهة قوية أمام برشلونة، حيث يقام الذهاب في أولد ترافورد، بينما سيكون الإياب في كامب نو.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إن برشلونة تجنب مواجهة مانشستر سيتي ويوفنتوس في ربع النهائي ونصف النهائي، ولكن سيكون على موعد مع عقبة قوية أمام ليفربول.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن طريق البرسا للوصل إلى نهائي مدريد لن يكون سهلًا، حيث سيواجه مانشستر يونايتد الذي اجتاز عقبة باريس سان جيرمان.

وتابعت أن ليفربول ستكون العقبة الأخيرة أمام برشلونة قبل الوصول إلى النهائي، خصوصًا أن مباراة العودة ستكون على ملعب أنفيلد.

9- بيكيه عن صدام دوري الأبطال: أنا عائد لمنزلي الثاني

علق جيرارد بيكيه مدافع نادي برشلونة الاسباني عن الصدام المرتقب ضد مانشستر يونايتد في دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وغرد جيرار بيكيه، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أنا عائد إلى منزلي الثاني".

الجدير بالذكر أن بيكيه كان يلعب في صفوف مانشستر يونايتد خلال الفترة من 2004 حتى 2008 ومن ثم قضى تجربة مع سرقسطة قبل انتقاله لبرشلونة.

10- 10 أيام حاسمة تنتظر برشلونة

أشارت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة الإسباني، يستهدف تحقيق الثلاثية هذا الموسم (الليجا - دوري أبطال أوروبا - كأس الملك).

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الماركا" الإسبانية، فإن الفريق الكتالوني، سيلعب على تحقيق الثلاثية هذا الموسم في 10 أيام!

حيث أنه من 6 إلى 16 ابريل، سيلعب البارسا ضد أتليتيكو مدريد في الليجا، وضد مانشستر يونايتد في ربع نهائي دوري الأبطال.