رياضة | سيميوني يحقق رقما سلبيا مع أتليتكو مدريد في الليجا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيميوني يحقق رقما سلبيا مع أتليتكو مدريد في الليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خسر نادي أتليتكو مدريد، من نظيره فريق اتليتك بلباو، بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب السان ماميس، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

ويعد هذا ثاني أسوء معدل يصل له المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد، وهو مدرباً للفريق بعد إنقضاء الجولة 28، حيث حصل على 56 نقطة فقط حتى الآن.

ويملك سيميوني الرقم الأسوء في عام 2016/2017، عندما وصل لهذه الجولة ولديه (55) نقطة، بينما الرقم الأفضل هو موسم التتويج وصل لهذه الجوله ولديه (67) نقطة.

يذكر أن نادي أتليتكو مدريد ودع بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد هزيمته من فريق يوفنتوس الإيطالي، خلال مباراة الإياب بنتيجة 3-0 في تورينو.