رياضة | بالأرقام.. ماذا قدم زيدان كمدربا لريال مدريد خلال 150 مباراة ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. ماذا قدم زيدان كمدربا لريال مدريد خلال 150 مباراة ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي ريال مدريد، في تحقيق الفوز على فريق سيلتا فيجو، بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب السانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

وأعلن مسئولو فريق ريال مدريد تعاقده مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان كمدربا فنيا للفريق في الفترة المقبلة، ورحيل سانتياجو سولاري المدير الفني السابق عن القيادة الفنية للنادي.

وكان زيدان قد نجح في الفوز بالبطولات مع الفريق الملكي خلال السنوات الماضية، وأعلن المدرب الفرنسي رحيله عن تدريب ريال مدريد في بداية الموسم الجاري.

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وقاد المدرب الفرنسي ريال مدريد في السنوات الماضية، حيث تولى القيادة الفنية خلال 150 مباراة، وحقق 105 فوز مع الملكي، وخسر في 16 مباراة فقط، وتعادل في 29 لقاء في جميع البطولات.

وسجل لاعبو ريال مدريد تحت قيادة زيدان 395 هدف، واستقبل الفريق 160 هدف، وحصل اللاعبين في قيادته على 265 كرت أصفر و11 كارت أحمر.

ورفع الملكي رصيده من النقاط إلى 54 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني، وتوقف نادي سيلتا فيجو عند 25 نقطة في المركز الثامن عشر.