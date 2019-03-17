انت الان تتابع لاسارتي: ثلاثي الفريق يفتقدون الخبرة والقادم أفضل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد سعيد ١٦ مارس ٢٠١٩ - ٠٨:٥٣ م
لاسارتي
أبدى مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بفوز فريقه على شبيبة الساورة الجزائري بثلاثية نظيفة والوصول إلى ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أن محمد الشناوي، حارس المارد الأحمر، هو الذي طلب الوجود في اللقاء، وتمسك بالمشاركة خلال المواجهة، لافتا إلى أن الحارس شعر بالألم في ظهره بين شوطي اللقاء، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد المباراة، قائلًا: "الفريق تأثر بالضغط العصبي قبل مواجهة الساورة، لكنه احترم الفريق الضيف واستطاع الفوز في النهاية".
وواصل لاسارتي، تصريحاته، قائلًا: "بعض لاعبي الأهلي ما زالوا يفتقدون الخبرة وتحديدًا في المشاركات الإفريقية، الفريق يضم عناصر صغيرة في السن مثل ناصر ماهر وكريم نيدفيد ومحمد هاني ورمضان صبحي". وأضاف: "أتمنى أن تتحسن أرضية ملعب برج العرب، وسنحاول الفوز في جميع مبارياتنا سواء على أرضنا أو خارجها، فالكرة
وواصل لاسارتي، تصريحاته، قائلًا: "بعض لاعبي الأهلي ما زالوا يفتقدون الخبرة وتحديدًا في المشاركات الإفريقية، الفريق يضم عناصر صغيرة في السن مثل ناصر ماهر وكريم نيدفيد ومحمد هاني ورمضان صبحي".
وأضاف: "أتمنى أن تتحسن أرضية ملعب برج العرب، وسنحاول الفوز في جميع مبارياتنا سواء على أرضنا أو خارجها، فالكرة تعترف دائما بالفائز".
واختتم مدرب الأهلي، قائلًا: "الشناوي طلب مني الوجود أمام شبية الساورة، وبين الشوطين شعر بألم في ظهره.. الفريق سيحصل على راحة لمدة يومين أو ثلاثة قبل العودة للاستعداد لمواجهة الزمالك بالدوري يوم 30 مارس الجاري".
كان فريق الأهلي قد تأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما اكتسح نظيره شبيبة الساورة الجزائري، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب استاد برج العرب.
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