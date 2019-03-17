أجويرو يقود السيتي لنصف نهائي كأس الاتحاد

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تحرير:علي الزيني ١٦ مارس ٢٠١٩ - ٠٩:٣٤ م

مانشستر سيتي

قلب فريق مانشستر سيتي تأخره بهدفين نظيفين، للفوز على نظيره سوانزي سيتي، بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب استاد ليبرتي، ضمن مواجهات ربع نهائي منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، ليتأهل السيتيزن إلى نصف نهائي المسابقة. تقدم سوانزي بهدفين عن طريق مات جريمز، وبرسانت سيلينا، وسجل السيتي ثلاثة أهداف في الربع الأخير من اللقاء، عن طريق برناردو سيلفا، وحارس سوانزي كريستوفر نودفيلدت، بالخطأ في مرماه، وسيرجيو أجويرو.

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في الدقيقة 20 احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح سوانزي سيتي، بعد إعاقة روبرتس من قبل فابيان ديلف، نفذها جريمز بنجاح، وبعد مرور 9 دقائق، عزز سوانزي تقدمه، بهدف ثان، عن طريق سيلينا، الذي تلقى تمريرة من داير، وأطلق تسديدة، فشل إيديرسون في التصدي لها، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين نظيفين. في الشط