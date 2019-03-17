انت الان تتابع رئيس «كاف»: محمد صلاح نموذج لشباب العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:محمد حسن صيام ١٦ مارس ٢٠١٩ - ١٠:٣٧ م
أحمد أحمد
قال أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، إن دور الشباب مهم في مجال الكرة الإفريقية، معربًا عن سعادته باستضافة مصر لبطولة الأمم الإفريقية المقبلة لتضم 24 فريقًا لأول مرة في تاريخ القارة، حيث أكد خلال كلمته في مؤتمر الشباب العربي الإفريقي واحتفالية تسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي في حضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن كرة القدم أصبحت مدرسة للحياة، مثلها مثل الجامعات والمؤسسات الكبرى، حيث إن كرة القدم سمحت بظهور العديد من القامات، مثل رئيس دولة ليبريا جورج وايا، وديديه دروجبا الذى يعمل بمجال الأعمال في القارة السمراء.
ووجه أحمد أحمد، الشكر للرئيس السيسي لالتزامه باستضافة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2019 على أرض مصر بـمشاركة 24 منتخبًا إفريقيًا، مؤكدًا ثقته في أنها ستكون احتفالية للشباب الإفريقي، وليست مجرد مباريات كرة قدم فقط، موضحًا أن "كاف" توفر العديد من الإمكانيات للشباب الإفريقي في مجال كرة القدم، معربًا
ولم ينس رئيس الاتحاد الإفريقي خلال كلمته التحدث عن محمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزي، حيث أشاد به، موضحًا أنه يعد نموذجا لشباب العالم، معربا عن تمنياته لمصر دائما بالنجاح والتوفيق، مشيدا بتنظيمها لملتقى الشباب العربي والإفريقي بمدينة أسوان.
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