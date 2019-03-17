انت الان تتابع الشناوي: الفوز على الشبيبة خطوة نحو اللقب الإفريقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد سعيد ١٦ مارس ٢٠١٩ - ١٠:٤١ م
محمد الشناوي
آكد محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق استحق الفوز على شبيبة الساورة الجزائري في اللقاء الذي جمع بينهما مساء السبت، والتأهل كأول المجموعة للدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا. وأضاف الشناوي أن الأهلي يلعب دائما من أجل الفوز باللقب، وبالتالي الفوز الذي حققه الفريق اليوم بثلاثية نظيفة هو خطوة مهمة ومصيرية نحو اللقب الغالي الغائب عن دولاب بطولات النادي منذ عام 2013، خاصة أن التوفيق لم يحالف الأهلي في آخر نسختين.
وأشار الشناوي إلى أن روح الفانلة الحمراء هي العامل الرئيسي في كل الانتصارات، وأن كل اللاعبين على قدر المسئولية، وأي لاعب يشارك سيقاتل من أجل الفوز، موضحا أنه بذل كل ما في وسعه من أجل اللحاق بلقاء اليوم؛ لأن مصلحة الفريق هي الأهم والأغلى. ووجه حارس الأهلي الشكر للجهاز الفني بالكامل، وأيضا طارق سليمان
وأشار الشناوي إلى أن روح الفانلة الحمراء هي العامل الرئيسي في كل الانتصارات، وأن كل اللاعبين على قدر المسئولية، وأي لاعب يشارك سيقاتل من أجل الفوز، موضحا أنه بذل كل ما في وسعه من أجل اللحاق بلقاء اليوم؛ لأن مصلحة الفريق هي الأهم والأغلى.
ووجه حارس الأهلي الشكر للجهاز الفني بالكامل، وأيضا طارق سليمان مدرب الحراس الذي بذل مجهودا كبيرا خلال الفترة الماضية؛ من أجل تجهيزه بجانب علي لطفي وشريف إكرامي زميليه في حراسة مرمى الفريق، مؤكدا أن الجميع اجتهدوا وبذلوا كل ما في وسعهم من أجل هذا الفوز، وهو ما تحقق في النهاية بمساندة الجماهير التي لا تتأخر أبدا عن مساندة الأهلي.
كانت هذه تفاصيل خبر الشناوي: الفوز على الشبيبة خطوة نحو اللقب الإفريقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.