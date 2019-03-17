انت الان تتابع الشناوي: الفوز على الشبيبة خطوة نحو اللقب الإفريقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ١٦ مارس ٢٠١٩ - ١٠:٤١ م

محمد الشناوي Advertisements

آكد محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق استحق الفوز على شبيبة الساورة الجزائري في اللقاء الذي جمع بينهما مساء السبت، والتأهل كأول المجموعة للدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا. وأضاف الشناوي أن الأهلي يلعب دائما من أجل الفوز باللقب، وبالتالي الفوز الذي حققه الفريق اليوم بثلاثية نظيفة هو خطوة مهمة ومصيرية نحو اللقب الغالي الغائب عن دولاب بطولات النادي منذ عام 2013، خاصة أن التوفيق لم يحالف الأهلي في آخر نسختين.

وأشار الشناوي إلى أن روح الفانلة الحمراء هي العامل الرئيسي في كل الانتصارات، وأن كل اللاعبين على قدر المسئولية، وأي لاعب يشارك سيقاتل من أجل الفوز، موضحا أنه بذل كل ما في وسعه من أجل اللحاق بلقاء اليوم؛ لأن مصلحة الفريق هي الأهم والأغلى. ووجه حارس الأهلي الشكر للجهاز الفني بالكامل، وأيضا طارق سليمان