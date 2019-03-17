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أتلتيك بيلباو يعمق جراح أتلتيكو مدريد

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تحرير:علي الزيني ١٦ مارس ٢٠١٩ - ١٠:١٠ م

أتلتيك بيلباو

أتلتيك بيلباو

انتزع فريق أتلتيك بيلباو فوزًا ثمينًا من نظيره أتلتيكو مدريد، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "سان ماميس" ضمن الجولة الثامنة والعشرين من منافسات دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم "الليجا"، تقدم ويليامز لأصحاب الأرض، وأضاف كودرو الهدف الثاني، ليرفع رصيد فريقه إلى 37 نقطة في المركز التاسع بجدول الترتيب، وفي المقابل ظل أتليتكو مدريد برصيد 56 نقطة في المركز الثاني بفارق سبع نقاط عن المتصدر الذي سيلعب الأحد، وبنقطتين على الذي يحتل المركز الثالث.

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أحرز إينياكي ويليامز هدف التقدم لفريق أتليتك بلباو في الدقيقة 73، بعدما استقبل تمريرة عرضية، داخل منطقة الجزاء بتصويبة مباشرة داخل الشباك الخالية. وفي الدقيقة 85، خطف كينان كودرو، هدف الفوز للفريق الباسكي، بعد تسديدة اصطدمت في قدم أحد مدافعي الأتلتي، وسقطت من فوق أوبلاك حارس الضيوف وسكنت الشباك. ليواصل

أحرز إينياكي ويليامز هدف التقدم لفريق أتليتك بلباو في الدقيقة 73، بعدما استقبل تمريرة عرضية، داخل منطقة الجزاء بتصويبة مباشرة داخل الشباك الخالية.

وفي الدقيقة 85، خطف كينان كودرو، هدف الفوز للفريق الباسكي، بعد تسديدة اصطدمت في قدم أحد مدافعي الأتلتي، وسقطت من فوق أوبلاك حارس الضيوف وسكنت الشباك.

ليواصل الروخي بلانكوس مسلسل الصدمات، بعد أن ودع بطولة ، منذ أيام بخسارته أمام يوفنتوس الإيطالي بثلاثية نظيفة، ويعد هذا هو الفوز الأول لأسود الباسك، على كتيبة دييجو سيميوني، منذ موسم 2012 - 2013، حين حقق الفوز وقتها بثلاثية نظيفة، في السابع والعشرين من يناير عام 2013.

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