مروان محسن.. تجاهل «الفتايين» فعاد للتوهج من جديد

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مهاجم منتخب مصر في مونديال روسيا 2018، يحظى بثقة كبيرة من الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، رغم استبعاده من معسكر مارس المقبل

أداء رائع للغاية يقدمه مروان محسن، مهاجم النادي الأهلي مع فريقه في الفترة الأخيرة، عقب عودته من الإصابة، قبل أسابيع قليلة، حيث تمكن من تصدر قائمة هدافي فريقه في بطولة الدوري برصيد 5 أهداف، فضلًا عن مستواه الأخير في مباريات دوري أبطال إفريقيا. وقاد مروان الأهلي لحسم تأهله للدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بتسجيله هدفين، في فوز الأحمر على ضيفه شبيبة الساورة الجزائري بثلاثة أهداف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب «برج العرب» ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بالبطولة.

اقرأ أيضًا| أجيري: مروان محسن يستحق اللعب في الليجا وشارك صاحب الـ30 عامًا مع الأهلي هذا الموسم في (551) دقيقة من 11 مباراة ببطولة الدوري الممتاز، سجل خلالها 5 أهداف، وتمكن من صناعة 3 أهداف أخرى، بواقع هدف أو تمريرة حاسمة كل 68 دقيقة تقريبًا، كما أن بصمته بدت واضحة في الخط الهجومي للقلعة الحمراء،

اقرأ أيضًا| أجيري: مروان محسن يستحق اللعب في الليجا وشارك صاحب الـ30 عامًا مع الأهلي هذا الموسم في (551) دقيقة من 11 مباراة ببطولة الدوري الممتاز، سجل خلالها 5 أهداف، وتمكن من صناعة 3 أهداف أخرى، بواقع هدف أو تمريرة حاسمة كل 68 دقيقة تقريبًا، كما أن بصمته بدت واضحة في الخط الهجومي للقلعة الحمراء، بفضل مجهوده الكبير وتحركاته ومشاركته الفعالة في ألعاب الهواء. وفي بطولة دوري أبطال إفريقيا، تمكن مروان من تسجيل هدفين في 374 دقيقة من أصل 5 مباريات شارك بها، ليؤكد دوره البارز مع الفريق هذا الموسم، خاصة في الفترة الأخيرة، التي شهدت اعتماد الأورجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي عليه بشكل أساسي، والإبقاء على الثنائي وليد أزارو، وصلاح محسن على مقاعد البدلاء. مهاجم منتخب مصر في مونديال روسيا 2018، يحظى بثقة كبيرة من الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، رغم استبعاده من معسكر مارس المقبل، حيث صرح بأنه كان من أفضل لاعبي الفراعنة في نهائيات كأس العالم، وأنه يستحق الاحتراف في أحد الدوريات الأوروبية وعلى رأسها الإسباني، سيظل مهاجم منتخب مصر إذا سار على نفس المستوى. Advertisements من جانبه أكد مروان محسن، خلال تصريحاته لقناة الأهلي، عقب مباراة شبيبة الساورة، على تركيزه الدائم في الملعب والتدريبات دون الالتفات لأي انتقادات يتعرض لها، معلقًا: «أي لاعب موجود في الأهلي بيركز في شغله ده شيء طبيعي، وأنا شخصيًا باركز في الملعب بس ماليش دعوة باللي بيفتي بيقول أي حاجة». وأضاف مروان أن اللاعبين دخلوا مباراة شبيبة الساورة ولديهم هدف واحد يركزون عليه هو تحقيق الفوز لضمان التأهل، مشيرًا إلى أن الهدفين اللذين سجلهما جاءا بمجهود جميع زملائه. وأوضح أن أهدافه مجرد مجهود جماعي لكل زملائه والأهم هو مصلحة الفريق، الذي يشهد دائمًا ظهور الجميع على قلب رجل واحد، ولا يوجد إجماع أو رغبة إلا تحقيق البطولات وإسعاد الجماهير الحمراء. وتابع: «الأهلي سيكون في موقع أفضل بالفترة المقبلة، وأؤكد على دور الجمهور الكبير في مباراة شبيبة الساورة، بتشجيعهم طوال المباراة الذي كان حافزًا مهمًا لجميع اللاعبين». ورفع الأهلي بهذا الفوز رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، بينما تجمد رصيد شبيبة الساورة عند 8 نقاط، وتمكن سيمبا التنزاني من حسم بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة بعد فوزه على ضيفه فيتا كلوب الكونغولي بهدفين مقابل هدف في نفس التوقيت، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط بينما تجمد رصيد الأخير عند 7 نقاط.وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مارتن لاسارتي، منح لاعبيه راحة 3 أيام عقب الفوز في مباراة على شبيبة الساورة، وجاء قرار الجهاز لمنح اللاعبين مزيدا من الراحة السلبية بسبب توقف بطولة الدوري لدخول منتخب مصر في معسكر استعدادا لمباراتي النيجر في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا، ولمباراة النيجر الودية. ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم 30 من الشهر الجاري في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.



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