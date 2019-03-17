انت الان تتابع مدرب الساورة: سوء أرضية «برج العرب» حرمنا من العودة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ١٦ مارس ٢٠١٩ - ١١:٠٨ م
أكد كريم زاوي، المدير الفني لفريق شبيبة الساورة الجزائري، أن الهدف الثاني للنادي الأهلي الذي سجله مروان محسن، تسبب في انهيار فريقه خلال مواجهة الفريقين، مؤكدًا أن الفريق الأحمر قدم مباراة قوية استحق عليها الفوز. وأضاف زاوي، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة beIN sports، أنه كان يعلم بالضغط الهجومي الذي سيقوم به الأهلي في الشوط الأول، لكن بطل مصر تمكن من تسجيل الأهداف بسبب بعض الأخطاء الواردة، رغم محاولات غلق المساحات على أهم مفاتيح اللعب مثل علي معلول ومحمد هاني.
وتابع: «حاولنا أن نعود مجددًا للمباراة، لكن سوء أرضية الملعب منعنا من تمرير الكرة بالشكل الذي نريد، فالملعب كان دون المستوى ولم يساعدنا على الظهور بالشكل الذي نريد، لأننا أصبحنا معروفين بالكرة الجيدة التي نقدمها في إفريقيا». وخطف سيمبا التنزاني بطاقة التأهل الثانية من شبيبة الساورة الجزائري
وتابع: «حاولنا أن نعود مجددًا للمباراة، لكن سوء أرضية الملعب منعنا من تمرير الكرة بالشكل الذي نريد، فالملعب كان دون المستوى ولم يساعدنا على الظهور بالشكل الذي نريد، لأننا أصبحنا معروفين بالكرة الجيدة التي نقدمها في إفريقيا».
وخطف سيمبا التنزاني بطاقة التأهل الثانية من شبيبة الساورة الجزائري في اللحظات الأخيرة، بعدما سجل الهدف الثاني في شباك فيتا كلوب الكونغولي، ليصعد رفقة الأهلي.
وحسم الأهلي تأهله للدور ربع النهائي بالفوز على شبيبة الساورة الجزائري بثلاثة أهداف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين اليوم السبت، على ملعب «برج العرب» ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالبطولة حيث رفع رصيده إلى 10 نقاط، احتل بها المركز الأول، فيما جاء سيمبا في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، بينما ودع الشبيبة البطولة برصيد 8 نقاط.
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